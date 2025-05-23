Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми. Об этом сообщает The Telegraph.

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По данным издания, в группу экс-солдат британских подразделений, которые поднялись на Эверест, был министр по делам ветеранов Эл Карнс минобороны Великобритании. Они использовали ксенон для облегчения акклиматизации, что обычно занимает около двух месяцев, и поднялись на гору за пять дней.

Глава туристического ведомства Непала подчеркнул, что альпинисты никого не предупредили об использовании ксенона. Регми добавил, что ведомство вызовет туристов, а также британского министра, и будет принимать меры, которые сочтут необходимыми в соответствии с законом.

До этого сообщалось, что телеведущая Виктория Боня покорила гору Эверест. Боня поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки. Это произошло утром 19 мая.