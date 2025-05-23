В Ельце Липецкой области упали обломки БПЛА

Обломки подавленных в небе над Ельцом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории промышленной зоны. Возникло возгорание, идет эвакуация людей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей", - написал он в Telegram-канале.

Артамонов отметил, что атака украинских БПЛА продолжается, для отражения работают силы ПВО и авиация. Жителей призвали не подходить к окнам.

Глава региона проинформировал, что в городе возможно временное ограничение работы мобильного интернета, что необходимо для повышения эффективности защиты от беспилотников.