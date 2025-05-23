Эксперт предупредил о мощном ответе России на атаки украинских дронов

Военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок предсказал скорый и мощный ответный удар России после серии атак украинских беспилотников. С 20 по 22 мая российские силы ПВО уничтожили 485 дронов, включая 63 в небе над Московской областью.

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Полковник в отставке отметил, что украинская система ПВО находится в плачевном состоянии и не способна полноценно защитить ключевые объекты, включая Киев. Особую проблему представляет нехватка ракет для американских комплексов Patriot.

Ходаренок подчеркнул, что предстоящий ответ России будет значительно масштабнее и разрушительнее всех предыдущих атак украинских БПЛА. По его словам, украинская сторона должна быть готова к серьезным последствиям своих действий.

"Не приходится сомневаться, что ответ с российской стороны последует очень скоро, и по своим масштабам и разрушительным последствиям он намного превзойдет действия беспилотной авиации Украины", - сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 37 БПЛА в Тульской области за двое суток.