ПВО РФ отражает пятнадцатую атаку БПЛА на Тульскую область

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России в настоящий момент отражают пятнадцатую атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом губернатор подчеркнул, что за последние двое суток уничтожено 37 беспилотников.