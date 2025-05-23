ПВО Минобороны России отражает пятнадцатую атаку БПЛА на Тульскую область

ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России в настоящий момент отражают пятнадцатую атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

ПВО РФ отражает пятнадцатую атаку БПЛА на Тульскую область
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"В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом губернатор подчеркнул, что за последние двое суток уничтожено 37 беспилотников.

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Дмитрий Миляев
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