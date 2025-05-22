ВВС США начали испытания беспилотного компаньона для F-35

ВВС США начали испытания беспилотника YFQ-44A, разработанного компанией Anduril в рамках программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Об этом пишет Telegram-канал «Военный Осведомитель».

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YFQ-44A является одним из двух серийных испытательных образцов, отобранных для оценки на первом этапе программы CCA.

По данным канала, беспилотные аппараты этого типа будут участвовать в совместных полётах с F-35 Lightning II и в перспективе с F-47.

Концепция основана на сочетании пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (manned-unmanned teaming, MUM-T). В ее рамках дроны различных типов выполняют задачи, поставленные оператором.

Кроме того, рой дронов увеличивает радиус действия и живучесть пилотируемых летательных аппаратов.

Начатые наземные испытания включают в себя комплексную оценку двигательной установки, авионики, алгоритмов автономного управления и интерфейсов управления.

Ранее сообщалось, что ВВС США 5 марта на военном полигоне Юма в штате Аризона провели первые летные испытания тяжелого стелс-беспилотника нового поколения — ведомого Kratos XQ-58A Valkyrie («Валькирия»).