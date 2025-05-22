На Украине сотрудники военкомата задержали священника УПЦ

Сотрудники военкомата на Украине задержали и удерживают настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви в селе Дружба в Ровненской области Владислава Батюка. Об этом сообщает пресс-служба епархии УПЦ.

Там отметили, что Батюк был задержан представителями ТЦК (так на Украине называют военкоматы) в Почаеве, когда возвращался с богослужения, 22 мая. После этого его доставили в ТЦК в городе Кременец, где до сих пор продолжают «незаконно удерживать».

«Ему вручили боевую повестку с требованием явиться в военкомат в 23:00. Батюк предоставил официальное постановление, подтверждающее его службу в качестве настоятеля храма в селе Дружба Радивиловского благочиния, эти документы не были приняты во внимание», — говорится в тексте.

В епархии УПЦ указали, что задержанный священник является беженцем с оккупированной территории.