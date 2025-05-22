Российский боец Мурат Гаджикурбанов рассказал, как на позиции штурмовиков ВС РФ в Новооленовке зашел за сигаретами солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

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По словам собеседника издания, все произошло ночью в районе 10-11 часов. К ним спокойно зашел солдат ВСУ. Он был без бронежилета, без каски и с автоматом. Когда он увидел, кто перед ним, то был сильно удивлен.

Заблудившегося военнослужащего взяли в плен. Он заявил, что думал, что в этом доме находятся его сослуживцы. Солдаты ВСУ располагались в другом доме в 15 метрах от него.

Пленный попросил не убивать своих сослуживцев, заявив, что они якобы будут готовы сдаться в плен. Но в итоге бойцы противника оказали сопротивление и были ликвидированы.

Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина не выйдет на границы 1991 или 2022 года. Генерал призвал не надеяться на это тех, кто все еще верит в чудо.