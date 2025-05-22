В Запорожской области из-за атаки ВСУ погибла девушка

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего погибла девушка 1990 года рождения и четверо детей пострадали.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Васильевском муниципальном округе погибла девушка 1990 года рождения, пострадали четверо детей: 10, 9, 8 лет и годовалый ребенок", - написал он в своем телеграм-канале.

Отмечается, что дети получили ранения средней степени тяжести и им оказывается медицинская помощь. Балицкий уточнил, что угрозы их жизни нет.