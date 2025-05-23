ВСУ пытались ударить по Калужской области

В ночь на пятницу, 23 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

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«Силами ПВО сегодня ночью на территории региона были уничтожены 5 БПЛА. Они были уничтожены на территориях Боровского, Жуковского и Тарусского районов», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Никто, по предварительной информации, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Помимо Калужской области под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Липецкая области, а также Крым.