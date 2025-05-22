Хиштейн: ВСУ нанесли массированный удар по Льгову

Массированный удар нанесли вооруженные силы Украины (ВСУ) по городу Льгову Курской области вечером четверга, 22 мая. Атака пришлась на трассу Курск-Рыльск, расположенной на въезде в город. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хиштейн.

© Телеграм-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

По данным главы региона, в результате удара пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей – 13-ти и 16-лет. У младшего ребенка, сообщил Хинштейн, осколочные ранения поясницы, у подростка старше – черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча.

«Среди пострадавших — семь женщин и трое мужчин. У всех диагностированы осколочные ранения и ушибы», – написал врио губернатора.

Глава региона отметил, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Их госпитализируют в Курскую областную больницу, на место направлены дополнительные бригады медиков.

По предварительной информации, повреждения получили четыре автомобиля, один многоквартирный и два частных дома. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Хинштейн заявил, что ремонтные бригады выйдут на места, как только это позволит оперативная обстановка.