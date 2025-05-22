Президент Литвы обратился на немецком к прибывшим из Германии солдатам

В Литве состоялась церемония ввода в строй Вооруженных сил республики 45-й немецкой бригады. Об этом пишет издание «Delfi Литва».

Церемония состоялась во время визита в Вильнюс нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился на немецком языке к солдатам и пообещал, что Литва сделает все, чтобы они ни в чем не нуждались.

«Дорогие немецкие солдаты, обращаюсь к вам с открытым сердцем и величайшей благодарностью. Спасибо, что вы решили служить в Литве. Здесь у вас будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни», — сказал Науседа.

До этого сообщалось, что Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. Как сообщало американское агентство Bloomberg, ФРГ намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, и ее численность состава будет достигать порядка пяти тысяч человек в Литве. Это будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада Германии со времен Второй мировой войны.