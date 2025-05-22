В США предложили способ давления НАТО на Россию

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис предложил возродить учения альянса времен холодной войны. Об этом сообщает Bloomberg.

Подготовительная программа стран НАТО времен холодной войны носила название Reforger — она проводилась ежегодно с 1969 года по 1993 год. По мнению Ставридиса, возрождение такие учений может использоваться для сдерживания России. При этом он подчеркнул, что систему придется серьезно модернизировать, чтобы дотянуть ее до современных стандартов.

«Это должны быть не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени, при которой у командующих всех уровней будет реальная власть над войсками», — заявил он.

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