В Херсонской области морпехи ВС РФ сбили БПЛА украинского производства

Подразделение радиоэлектронной борьбы 61-й бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки войск "Днепр" сбило разведывательный беспилотник украинского производства Raybird.

Об этом журналистам сообщил оператор станции помех подразделения РЭБ с позывным Волна.

"Данный БПЛА очень дорогой, видно даже по самой камере, что сделан в заводских условиях, а не в кустарных. Ребята отследили в небе, подавили при помощи РЭБ, а дальше добили стрелковым оружием", - сказал военнослужащий.

Он уточнил, что ВСУ используют беспилотники Raybird для разведки и передачи данных артиллерийским расчетам и РСЗО HIMARS.