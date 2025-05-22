На Украине рассказали о приоритетных целях ВС России

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ключевыми целями для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

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По его данным, большая часть операторов БПЛА ВСУ работает в ближнем тылу. Российские дроны-разведчики вычисляют их и наносят удары авиабомбами, артиллерией или ударными беспилотниками. Операторы украинских аппаратов вынуждены часто перемещаться, из-за чего их время «охоты» сократилось в разы по сравнению с 2024 годом, отметило СМИ.

Ранее было раскрыто место запуска атаковавших Россию ночью дронов ВСУ. Они запускались из Сумской области.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов рассказал об увеличении количества российских БПЛА в сотни раз. Он добавил, что военные ВС России развиваются и в использовании систем радиоэлектронной борьбы, заглушая украинские дроны.