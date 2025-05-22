Кандидат в президенты Польши высказался об отправке военных на Украину

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что в случае победы на выборах он не планирует отправлять армию на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не станет этого делать, даже если Варшаву призовет к таким действиям Белый дом. При этом Навроцкий подчеркнул, что этот отказ не будет нарушать обязательства в рамках НАТО.

«Конечно, если речь идет о наших обязательствах в рамках НАТО, то мы имеем обязательства в какой-то мере. Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности», — заявил он.

Политик также добавил, что Варшава может помочь Киеву другим путем — выслать на Украину предпринимателей, которые займутся восстановлением страны.

«Я вышлю туда польских предпринимателей. Мы должны быть главной силой восстановления Украины когда закончится война», — заявил он.

Ранее Навроцкий заявил, что Польше нужно навести порядок на границе с Германией.