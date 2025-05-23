Испаноговорящие наемники служили в рядах ВСУ в Сумской области. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Валентин Фоменко в видео, предоставленном ТАСС Минобороны России.

Очередные украинские боевики сдались в плен подразделениям группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в Сумской области. Военнослужащие мотострелкового полка обезоружили боевиков ВСУ и доставили в тыловой район, оказав необходимую медицинскую помощь.

"Здесь были четыре человека, говорили на испанском. Рядом был переводчик. Один из Бразилии, второй тоже латиноамериканец, а еще двое вообще непонятно кто такие. Никакой экипировки у них не было, наверное, только приехали. [Одеты в спортивные костюмы] и броники, еще были автоматы", - рассказал Фоменко.

Военнослужащие ВСУ, попавшие в окружение в зоне проведения СВО в Сумской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. Военнослужащие группировки войск "Север" гарантируют солдатам ВСУ, сложившим оружие и сдавшимся в плен, жизнь и достойное обращение.

В Минобороны добавили, что ВСУ не хватает подготовленных военнослужащих, многие, кого отправляют в "мясные штурмы" на верную смерть, спасаются бегством с передовой или сдаются в плен, отказываясь участвовать в боевых действиях.