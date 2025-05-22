Норвегия заявила о желании увеличить присутствие НАТО в стране

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Осло хочет увеличить военное присутствие НАТО на своей территории и проводить больше учений. Об этом министр рассказал в интервью Euractiv.

Журналист Euractiv отметил, что Норвегия традиционно отказывалась размещать постоянные иностранные военные базы на своей территории. Он задал министру вопрос, заинтересованы ли норвежцы в большем присутствии иностранных войск.

«Да, мы заинтересованы - мы очень заинтересованы в большем количестве учений, в предварительном размещении [войск - прим.ред.]. Мы не хотим постоянных иностранных баз в Норвегии, потому что находимся так близко к России, но мы одобряем частое присутствие [войск НАТО] для демонстраций или совместных операций в воздухе, на море и на суше», - ответил министр.

По его словам, некоторые оборонные задачи следует оставить за Норвегией, а не НАТО, потому что это «менее провокационно» для России. Эйде отметил, что речь идет о морском патрулировании самолетами, военно-морской и подводной активности, а также о сборе разведданных для всего альянса.

Также Эйде выразил уверенность, что в ближайшие месяцы и годы в Арктике расширится присутствие НАТО. По его мнению, перспективы безопасности сейчас «больше похожи на холодную войну, чем на 90-е».

Ранее Эйде заявлял, что Норвегия намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк на границе с Россией и создать там бригаду. Министр отмечал, что Норвегия также рассматривает отмену ограничений на деятельность НАТО в Восточном Финнмарке.

Начиная с 1950-х годов, в Норвегии действует серия ограничений, связанных с военной деятельностью в приграничных районах с СССР/Россией. Сейчас Норвегия не разрешает проводить учения НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест. В Осло обосновывали это тем, что СССР, а затем и Россия, не должны чувствовать угрозу из-за военной деятельности вблизи своей границы.