MWM: новая российская ракета сможет сбивать целые эскадрильи

Новая российская ракета класса «воздух — воздух» Р-37М с ядерной боевой частью, которая начала поступать на вооружение ВС России, сможет сбивать целые эскадрильи противника, пишет Military Watch Magazine.

«Интеграция ядерных боеголовок в Р-37М позволит одному российскому истребителю или перехватчику нейтрализовать целые эскадрильи вражеских целей, целые залпы крылатых ракет или большие рои беспилотников, при этом каждый перехватчик МиГ-31БМ или истребитель Су-35 сможет нести по четыре ракеты», — говорится в публикации.

Ракета Р-37М оснащена крупной боеголовкой весом 60 кг, что примерно в три раза превышает вес боеголовок, используемых на стандартных ракетах класса «воздух — воздух».

Это создаёт возможность установки миниатюрной ядерной боевой части.

Ракеты Р-37М могут использовать истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что модернизация истребителя Су-57 повышает его боевой потенциал.