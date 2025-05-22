Военэксперт Матвийчук допустил новое масштабное наступление ВС РФ

Российские войска могут начать новое наступление в Днепропетровской области с целью продвижения вглубь на 100 км. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru.

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По его словам, ВС РФ необходимо обеспечить безопасность Донецкой Народной Республики. Для этого следует исключить возможность обстрела границ нового российского субъекта, добавил он.

«Так как основной обстрел противник ведет из натовских орудий, то (радиус поражения - примечание aif.ru) приблизительно 70 км. Берем еще удаление от позиционных районов. Полагаю, что мы можем углубиться с целью обеспечения безопасности где-то до 100 км», — отметил Матвийчук.

Эксперт допустил, что Днепропетровская область может войти в зону интересов России. Он также предрек боевые действия в этом регионе в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что армия России вышла на границу Днепропетровской области, напоминает НСН.