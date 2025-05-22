Россия усиливает позиции: объемы производства бронетехники на подъеме

В России зафиксировано увеличение объемов производства бронетехники в стране. Увеличение происходит от месяца к месяцу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

Комментарий был дан во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. Объемы увеличиваются, «несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства», указали в концерне.

В частности, постоянно растет количество выпускаемых танков Т-90М «Прорыв». Уточняется, что популярность боевой машины наблюдалась как раньше, так и сейчас. В сравнении с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков выросли существенно, указали в концерне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны активнее развивать свою оборонную промышленность на фоне достижений России.