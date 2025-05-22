В России назвали цель участившихся атак беспилотников ВСУ

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженными силами Украины (ВСУ) призваны спровоцировать Россию на жесткий ответ для того, чтобы страна выглядела агрессором в глазах всего мира, считает сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

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«Я думаю, что это делается целенаправленно украинской верхушкой для того, чтобы спровоцировать на мощный ответ. Они же понимают, что если мы ответим, то мало не покажется. И делается это для того, чтобы показать всему миру: вот видите, Россия не хочет мира, Россия — агрессор», — предположил Джабаров.

По его мнению, участившиеся удары беспилотников призваны исключительно спровоцировать на жесткий ответ.

По данным Министерства обороны России, силами противовоздушной обороны (ПВО) вне зоны специальной военной операции с 20 по 22 мая были сбиты 485 украинских БПЛА. Как рассказали в Минобороны, несколько десятков дронов пытались атаковать Подмосковье — над областью были сбиты 63 БПЛА.