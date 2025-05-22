Зеленский рассказал о подготовке обмена пленными 1000 на 1000

Россия передала Украине список пленных, которых готова передать в рамках обмена 1000 на 1000. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Были доклады по контактам с россиянами. <...> Выясняем детали по каждому человеку, который был представлен в списках с российской стороны», – написал он в своем телеграм-канале.

Контролирует организацию процесса и исполнение договоренности министр обороны Украины Рустем Умеров, добавил Зеленский.

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Напомним, об обмене стороны договорились на переговорах в Стамбуле 16 мая.