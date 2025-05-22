Стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины

В ночь на 22 мая российские войска нанесли комбинированный удар по целям на Украине. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, атакованы были объекты на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России, а также Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

Военблогер подчеркнул, что для атак использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, беспилотники, а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

Ранее стало известно, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, в радиусе взрыва оказались радиолокационная станция и кабина боевого управления.