Сапер отряда «Русь» с позывным Нарыв рассказал «Известиям», как ему удалось вынести раненого российского штурмовика из-под обстрела ВСУ. По словам военного, «что-то придало ему сил», хотя раненый весил около ста килограммов.

Перед сапером стояла задача зачистить дот ВСУ (долговременную огневую точку) - попробовать пробить стену большим зарядом. По дороге он разминировал тропу и в лесополосе встретил группу российских штурмовиков, которые двигались на зачистку в том же направлении. По словам военного, в какой-то момент их заметил дрон-разведчик ВСУ, после чего прилетел беспилотник со взрывчаткой и ранил бойца, шедшего впереди.

«Я первый побежал к нему, наложил сразу жгут. <…> Дрон подлетел, я его сбил. <…> Закинул его [бойца] на себя, хотя он больше сотки весил. <…> Мне что-то придало сил, что даже не почувствовал, как это сделал. Я слышал выстрелы в мою сторону, начали свистеть пули. Я в полный рост с ним встал и прошел около 400 метров без остановки через грязь, снег», - рассказал сапер.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин отметил, что Нарыва считают «гением саперного дела». У военного есть диплом разведчика-подрывника с отличием, опыт боевых действий в Сирии, а в спецоперации он участвует с самого начала. Сапер рассказал известиям, что ВСУ часто используют химическое оружие.

«То есть я дополнительно заказываю специальные фильтры для противогазов для пацанов, которые идут на штурм. Они выдерживают вплоть до паров ртути, до 50 часов», - заключил он.

Ранее российские военные рассказали, что донецкое село Богатырь было взято под контроль, несмотря на множество ловушек, расставленных ВСУ. Командир взвода с позывным Лео заявил, что ВСУ не ожидали напора российских штурмовиков. По его словам, украинские силы избегают контактного боя и вместо этого применяют дроны.