Guardian: РФ взломала тысячи камер на Украине и в ЕС для слежки за поставками

Российские хакеры из разведки ГРУ могли взломать тысячи камер в Европе и на Украине, чтобы отслеживать военные поставки Киеву и препятствовать предоставлению помощи ВСУ. С таким утверждением выступила британская газета The Guardian. "Великобритания заявила, что подразделение ГРУ получило доступ к камерам возле переправ, военных объектов и железнодорожных станций в ключевых местах Европы", - говорится в сообщении издания. Утверждается, что взлом камер произошел якобы российской разведкой с целью сорвать помощь Украине, а также "шпионить за западными поставками" Киеву. Речь идет о якобы взломе камер на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов. Отмечается, что около 10 тысяч камер были использованы вблизи "военных объектов и железнодорожных станций для отслеживания перемещения материалов в Украину", из которых 80% находились на Украине и 10% в Румынии. 21 мая американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что власти Бразилии раскрыли девятерых "российских разведчиков", по меньшей мере двое из них арестованы.