Эксперт назвал организаторов атаки БПЛА на Москву

Характеристики атаковавших Москву и Подмосковье дронов говорят о том, что они не могли прилететь с территории Украины. Организаторами налета могли стать законспирированные ячейки украинских спецслужб, пояснил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, по своим тактико-техническим характеристикам дроны не могут преодолеть путь от Украины до территории Московской области или Москвы.

«Скорее всего, работают законспирированные террористические группы, спящие ячейки. Какая-то часть, конечно, запускается с приграничных районов - из Курской, Орловской и Белгородской областей. Но за атаками на Московский регион стоят спящие ячейки», - уверен эксперт.

Он отметил, что для запуска беспилотника не нужны какие-то особые мощности, он может быть собран «в кузове обычной «Газели».

По данным Минобороны России сегодня ночью над российскими регионами были сбиты 105 БПЛА самолетного типа. При этом 35 из них были перехвачены над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что силами ПВО была отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.