Опубликовано видео выступления «Русских Витязей» на выставке LIMA-2025

Минобороны России опубликовало кадры выступления российской авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» на межднародной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025 на острове Лангкави в Малайзии.

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Экипажи авиагруппы выступили на многоцелевых истребителях с управляемым вектором тяги Су-35С. Они продемонстрировали такие групповые фигуры высшего пилотажа, как «петля Нестерова», «бочка» и «вираж». Помимо этого, зрители могли наблюдать парный, одиночный и встречный пилотаж.

Наиболее зрелищными элементами, как отметили в российском оборонном ведомстве, стали фигуры «зеркало» и «колокол». Летчики продемонстрировали роспуск, а также проходы на малой высоте и предельно малой скорости.

В МО РФ напомнили, что выставка LIMA-2025 проходит с 20 по 24 мая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.