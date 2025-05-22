В ВСУ рассказали о неуязвимых для ПВО дронах ВС России

Вооруженные силы (ВС) России резко нарастили число беспилотников на оптоволокне, преодолевающие украинские противодронные средства. О появлении у российских войск дронов, неуязвимых для систем противовоздушной обороны (ПВО), рассказал неназванный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), его цитирует Telegram издание «Страна.ua».

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«У них все больше ударных дронов на оптоволокне, которым никакие противодронные средства не помеха. И лишь после этого бросают штурмовые группы из 4-5 солдат на мотоциклах и квадроциклах», — приводятся в публикации слова военного.

Офицер добавил, что ВС России обладают преимуществом в вопросе использования беспилотников и особенно эффективно увеличили дальность их использования.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны благодаря продвижениям на фронте и развитию технических характеристик получили возможность разведывать военные цели над Харьковом. Сейчас беспилотники в основном проводят доразведку военных объектов.