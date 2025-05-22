В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

Большие запасы ракет «Искандер» обеспечивают преимущество ВС РФ на Украине, пишет издание Military Watch Magazine (MWM), комментируя удар по лагерю подготовки боевиков ВСУ в Сумской области.

Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили Российской Федерации существенное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов “Искандер-М” существенно возросла с 2023 года, когда военно-промышленный комплекс нарастил выпуск баллистических ракет 9К720, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

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Обозреватели издания также отметили, что благодаря увеличению арсенала ракет этого образца военнослужащие Вооруженных сил России разрабатывают новые тактики нанесения ударов по позициям украинской армии.

Минобороны РФ 20 мая сообщило, что расчет ОТРК "Искандер" ударом уничтожил до 70 боевиков ВСУ в лагере подготовки в Сумской области.