«Танки времен Рейгана»: какие поставки вооружений ждет Киев?

Сразу в нескольких западных странах в последние дни объявили о новых пакетах военной помощи для Украины, готовя к отправке танки, комплексы противовоздушной обороны и снаряды. Что именно получит Киев, разбирались РИА Новости.

Ранее госсекретарь США и временно исполняющий обязанности помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио заявил о том, что Вашингтон не прекращал поставки вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет. При этом в Европе согласовали выделение новой военной помощи Украине, в частности, Италия намерена передать 400 американских бронетранспортеров М113, боеприпасы и систему ПВО Samp/T.

«SAMP/T - это уже третий комплекс, поставленный Украине. Первые два — совместные франко-итальянские поставки (июнь 2023 года и сентябрь 2024-го)», - отмечает издание.

Для Италии нынешний пакет помощи является одиннадцатым, а вот Польша согласовала 47-й. Глава МИД страны Петр Лукасевич подчеркнул, что речь в нем идет о боеприпасах и подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом правительство Австралии намерено передать Киеву 59 боевых танков M1A1 Abrams. Их готовят к отправке и транспортируют в Европу партиями примерно по десять единиц. Однако это боевые машины, которые были построены еще в 1980-х, при президенте США Рональде Рейгане, и «откапиталены» до уровня 1992-1993 годов. Кроме того, по сообщениям австралийских СМИ, с них перед отправкой сняли часть оборудования.

«Бельгия выделила для Киева 20 комплексов ПВО Cerber, танк Leopard 1А5 с обновленной орудийной башней, больше 16 тысяч единиц стрелкового вооружения, около ста бронированных машин скорой помощи и грузовиков Unimog, пять морских беспилотников, БПЛА, защитные шлемы, медоборудование, компактные детекторы для обнаружения дронов, приборы ночного видения, а также костюмы химзащиты. На общую сумму в миллиард евро», - отмечается в статье.

А в США продолжают «держать паузу». При этом военные поставки, согласованные еще при прошлом президенте США Джо Байдене должны закончиться уже летом.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США и их союзники столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны Patriot и этих комплексов не хватает даже для обеспечения потребностей стран НАТО. Но одну американскую установку, базировавшуюся в Израиле, могут отправить на Украину после ремонта. Также обсуждается вариант передачи еще одной системы из Германии.

Однако разведданные с американских спутников, беспилотников и самолетов радиоэлектронной и радиотехнической разведки поступают на Украину бесперебойно, а боевое управление Вооруженных сил Украины завязано на спутниковый интернет Starlink.

Напомним, что ранее глава Минобороны Норвегии Туре Сандвик сообщил, что Украина получит все обещанные Осло истребители F-16 до конца 2025 года. По словам Сандвика, передача истребителей Киеву идет по плану. Однако после диалога с Украиной «из соображений оперативной безопасности» в Осло решили не разглашать, сколько именно F-16 было передано в дар.