Украинские резервы стремительно тают, и на этом фоне Запад переходит к более откровенному вмешательству. На Курском направлении зафиксировано появление польских спецподразделений, что свидетельствует о нарастающей международной эскалации. Военный эксперт Виталий Киселёв пояснил, что Украина — всего лишь инструмент в геополитической стратегии, которую реализуют против России.

Ситуация на линии соприкосновения стремительно меняется. Пока украинские силы истощаются, западные покровители начинают действовать без маскировки. По данным с передовой, на территории Курской области замечены представители польского спецназа. В беседе с «Царьградом»полковник ЛНР Виталий Киселёв пояснил, что речь идёт о прямом участии представителей НАТО в военных действиях против России.

Киселёв указал, что ранее западное участие ограничивалось отправкой инструкторов и наёмников, но сейчас фиксируется присутствие элитных боевых подразделений стран НАТО. Он отметил, что польские спецназовцы уже замечены на Курском направлении, и в настоящий момент ведётся установление их маршрутов и возможного места дислокации. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что западные государства переходят к полевым испытаниям своих подразделений в условиях реального конфликта.

Полковник также сообщил, что обстановка напряжённая не только в Курской области. Серьёзные боестолкновения продолжаются на Покровском направлении, в районе Часова Яра, а также под Купянском.

Киселёв подчеркнул, что украинская армия работает на пределе возможностей. Основным ресурсом остаётся человеческий потенциал, который стремительно исчерпывается. При этом, считает он, Запад продолжает рассматривать Украину как испытательный полигон, а её граждан — как материал для отработки методов ведения войны против России. Украина, по его оценке, выполняет функцию черновика, на котором НАТО оттачивает сценарии. А основная часть конфликта, вероятно, ещё впереди.

Эксперт также выразил мнение, что Украина используется для апробации различных видов вооружений и тактик. Запад, по его словам, сознательно затягивает поставки современной техники, начиная с устаревших образцов, накопившихся на складах. Такая стратегия позволяет шаг за шагом продвигаться в сторону эскалации, тестируя реакцию России.

Киселёв также добавил, что атаки на российские регионы с использованием беспилотников являются частью общего плана Запада по наращиванию давления и созданию атмосферы нестабильности внутри страны.

По мере развития конфликта стираются границы между военными действиями с Украиной и полноценной конфронтацией с блоком НАТО. Присутствие польских спецназовцев в Курской области, по мнению Киселёва, уже нельзя рассматривать как косвенное участие — это прямое вмешательство.

Он также отметил, что украинское население платит за эту войну своей кровью, в то время как политические элиты как в Киеве, так и в Брюсселе, продолжают укреплять свои позиции. Однако, по прогнозу эксперта, по окончании конфликта вся эта конструкция рухнет, и западные лидеры, включая Макрона, Шольца и Зеленского, окажутся не у дел, поскольку их значение ограничено лишь рамками текущей войны.