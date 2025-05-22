ВС России уничтожили элитное подразделение БПЛА ВСУ в ДНР

В российских силовых структурах сообщили об уничтожении пункта управления ударных беспилотников 414-го полка ВСУ в селе Комар на границе с Днепропетровской областью, где были ликвидированы как минимум десять украинских военных.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ уничтожен пункт управления БПЛА 414-го полка», — приводит агентство заявление источника.

Как отметили в силовых структурах, элитное подразделение было переброшено к линии соприкосновения для сдерживания наступления российских войск.

Уточняется, что в результате ударов было уничтожено минимум 10 боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные начали бои за освобождение от ВСУ последнего участка границы Запорожской области и ДНР.