ВС России начали бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

Российские военные начали бои за последний участок границы Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), находящийся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Фактически начались бои за освобождение последнего участка границы Запорожской области и ДНР, который пока еще находится под контролем боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что бои ведутся у населенных пунктов Новополь и Зеленое Поле, расположенных на стыке регионов. Собеседник агентства также сообщил о продвижении Вооруженных сил (ВС) России на степногорском и ореховском направлениях.