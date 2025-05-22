«Могут умереть 14 тысяч младенцев»: что происходит в секторе Газа?

Проводимая Израилем в секторе Газа операция против палестинского движения ХАМАС и запрет на поставки гуманитарной помощи в анклав могут привести к массовым жертвам, в том числе среди маленьких детей. Что происходит в регионе, разбиралось агентство РИА Новости.

Армия Израиля сообщила о начале наземной операции «Колесница Гидеона» в секторе Газа 18 мая. В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные нанесли удары как в южной части анклава, так и в северной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции ликвидацию радикальной группировки ХАМАС и освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023 года. Он пообещал добиться поставленных целей, несмотря на «политическое давление».

Гуманитарная катастрофа

В течение двух дней в секторе Газа «могут умереть 14 тысяч младенцев, если им вовремя не доставить гуманитарную помощь», заявил 20 мая заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

При этом власти Канады, Великобритании и Франции потребовали от Израиля прекратить наступление и отменить ограничения на поставки гуманитарной помощи, подчеркнув, что «уровень человеческих страданий в Газе невыносим».

«Если Израиль не прекратит наступление и не отменит ограничения на гуманитарную помощь, мы примем ответные меры», - говорится в совместном заявлении.

С призывом обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и прекратить военные действия обратился к Тель-Авиву и недавно избранный папа римский Лев XIV.

При этом Биньямин Нетаньяху заявил, что поставки продовольствия в Газу, которых нет уже больше двух месяцев, восстановятся. «Нельзя допустить гуманитарной катастрофы. Иначе мы рискуем потерять международную поддержку и, как следствие, возможность довести войну до конца», - пояснил он.

СМИ трактуют это как уступку Вашингтону, где очень недовольны возобновлением боевых действий. Источник The Washington Post сообщил, что Вашингтон сильно давит на Тель-Авив в этом вопросе. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил визит в Израиль, отмечается в статье.

В правительстве Газы сообщили, что населению каждый день требуется до 500 грузовиков с гуманитарной помощью и не меньше 50 единиц транспорта с горючим. Под угрозой жизни 2,4 миллиона человек, так как 19 мая в анклав пропустили только девять машин, а 20 мая около ста. Помощь раздают военные и в специальных местах, чтобы не позволить ХАМАС завладеть продовольствием и топливом.

«Израиль не способен разгромить ХАМАС»

На этом фоне ряд израильских политиков настаивает на том, что «любая гуманитарная помощь, которая попадает в сектор Газа, подпитывает ХАМАС» и выступает против возобновления поставок. При этом политологи усомнились в способности Тель-Авива окончательно разгромить палестинское движение.

В частности, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представитель партии «Еврейская сила», назвал «серьезной ошибкой» возобновление поставок продовольствия в Газу. Однако лидер партии «Демократы», бывший заместитель начальника Генштаба армии Яир Голан обвинил правительство в преступлениях против человечности, заметив, что «здравомыслящее государство не ведет войну против гражданского населения, не убивает младенцев ради забавы и не выселяет мирных жителей».

«Продолжение боевых действий может привести к тому, что в результате гуманитарной катастрофы мирные жители погибнут или покинут регион. В Израиле это прекрасно понимают, но не останавливают геноцид. ЦАХАЛ доломает все, что еще там осталось. [Президент США Дональд] Трамп пытался как-то помешать, но ему не хватило сил», - заметил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт также обратил внимание на то, что в ХАМАС уже набрали порядка 25 тысяч бойцов и «этого вполне достаточно, чтобы оказать сопротивление ЦАХАЛ».

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов также не верит в уничтожение ХАМАС, так как движение слишком глубоко укоренилась в регионе. Это понимают и израильские генералы, уверен он.

«Что касается планов Нетаньяху, то он, судя по всему, руководствуется личными мотивами. Прежде всего, ему грозит тюремное заключение по обвинению в коррупции. Пользуясь продлением военного положения, премьер максимально отдаляет судебный процесс», - пояснил он.

Ранее портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в Газе. В связи с чем он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «закругляться» и как можно быстрее завершить конфликт.