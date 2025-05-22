Стало известно о серьезных боях у Северска в ДНР

У Северска в Донецкой народной республике (ДНР) идут серьезные бои между российскими войсками и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Восточнее Северска идут серьезные боестолкновения с переходящей инициативой. При это штурмы со стороны противника не ослабевают», — написал он.

Эксперт отметил, что у украинских военных отмечается нехватка боеприпасов и ударных дронов. При этом, по его словам, штурмы с их стороны не ослабевают

Марочко уточнил, что российским войскам удалось занять ряд украинских позиций в районе села Верхнекаменское. Кроме того, по его словам, подразделения армии России продолжают атаковать противника в районе Григоровки.