СМИ: ночью ВСУ били по регионам России сверхсекретными дронами

ВСУ применили сверхсекретные беспилотники типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на российские регионы в ночь на 22 мая. Как сообщают telegram-каналы, все дроны запускались с территории Сумской области. На каждом БПЛА была нанесена свастика.

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«ВСУ использовали БПЛА типа „Лютый“ с осколочно-фугасными бомбами для массированной атаки на регионы РФ прошедшей ночью. На каждом беспилотнике была нанесена свастика», — пишет telegram-канал Shot.

Основной целью атаки стали объекты военно-промышленного комплекса в Туле и Тульской области.

Часть беспилотников была кустарной сборки. Во время удара на территории Тулы были обнаружены четыре неразорвавшихся фугасных снаряда, масса каждого из которых составляет 60 килограммов. В настоящее время находки изучают специалисты. В ходе атаки были ранены два человека, а также получили повреждения кровля жилого дома и ряд других построек.

Опубликовано видео уничтожения БПЛА над Тульской областью

Беспилотник «Лютый» CNN охарактеризовал как одно из наиболее засекреченных вооружений, находящихся на Украине. Длина аппарата составляет 3,9 метра, а размах крыльев достигает семи метров. Этот дрон, по данным издания, разработан для нанесения ударов по целям, расположенным в глубине территории России. Представители украинских вооруженных сил отмечают, что с помощью этих БПЛА осуществляется атака на склады вооружения и железнодорожные вагоны.

Ранее, в ночь на 22 мая, регионы России подверглись интенсивным атакам со стороны беспилотников, запущенных с территории Украины. Системы ПВО задействованы для отражения ударов. Атакам дронов подверглись восемь субъектов страны. В аэропортах Москвы были введены временные ограничения на работу