Совбез России: военные расходы ЕС достигли критического уровня

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что текущие оборонные расходы Европейского союза превысили критическую отметку для экономики блока, а планируемые дополнительные вложения станут непомерным бременем для большинства европейских стран.

Об этом пишет РИА Новости.

«Планируемые руководством Европейского союза в течение следующего десятилетия дополнительные вложения в военный сектор могут достичь суммы в €500 млрд», — цитирует агентство Венедиктова.

По его словам, обеспечить траты на оборону ЕС намеревается путём сокращения программ в области здравоохранения, социальной поддержки, образования, то есть, за счёт простых европейцев.

Венедиктов уточнил, что оборонные траты государств ЕС в 2024 году превысили €320 млрд, что является критическим показателем для экономики Евросоюза.

Замсекретаря Совбеза отметил, что предложения по наращиванию военных бюджетов негативно отразятся на макроэкономических показателях ЕС.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о намерении страны ежегодно оказывать военную помощь Украине в размере €1 млрд.