Германия нарастит численность танковой бригады на территории Литвы ради сдерживания России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

По его данным, ФРГ намерена завершить формирование бригады концу 2027 года, и ее численность состава будет достигать порядка 5000 человек в Литве. Отмечается, что будет первая постоянно развернутая за рубежом танковая бригада Германии со времен Второй мировой войны».

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До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов стать главной опорой сдерживания России на континенте и намерен развернуть на территории Литвы полноценную военную бригаду до 2027 года. Он заявил, что Германия осознает свою ответственность как «центрального логистического узла в Европе, что гарантирует, что войска могут быстро перемещаться с Атлантики на восточный фланг в случае необходимости».

Ранее министр обороны Германии рассказал об ошибке Трампа в отношении Путина.