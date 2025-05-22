Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет провел в Афганистане, вернулся в Россию. За это время он поменял имя на Нурмомад и принял ислам. Мужчина занимается строительством дорог и работает на местной электростанции.

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Также он женился на местной девушке и завел большую семью. У него родилось уже шестеро детей.

Сергей Красноперов принимал участие в военном конфликте в регионе и попал в плен после того, как самовольно оставил часть. Перед этим он сильно поссорился в сослуживцем, передает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране нужно выстраивать отношения с талибами*. Так, политолог Григорий Савельев считает, что «Талибан»* поможет нам в борьбе с настоящими террористами и экстремистами — движением ИГИЛ**.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность..

** ИГИЛ (ДАИШ) — организация признана террористической и запрещена в РФ.