Стали известны результаты испытаний «Курганца-25»

Характеристики боевой машины пехоты (БМП) «Курганец-25» подтверждаются результатами предварительных испытаний. Об этом ТАСС стало известно от «Высокоточных комплексов» (входят в «Ростех»).

«Завершается этап предварительных испытаний. В ходе предварительных испытаний выполнена большая часть проверок по подтверждению тактико-технических требований, заданных Министерством обороны Российской Федерации», — заявили в компании на полях оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

В сентябре 2023-го заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов сообщил РИА Новости, что гусеничная боевая платформа «Курганец-25» получила доработанное шасси для повышения надежности и упрощения эксплуатации.

В августе того же года «Высокоточные комплексы» рассказали, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т.