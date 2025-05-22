Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над вернувшимися из плена украинскими бойцами

Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают расправы над вернувшимися из плена украинскими бойцами. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Заградотряды (...) убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — рассказал Алаудинов.

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По его словам, солдаты ВСУ, взятые в плен на разных участках фронта, «в один голос» говорят, что не хотят возвращаться на Украину. Они заявляют, что на родине их ждет «жестокая смерть», уточнил командир спецназа «Ахмат».