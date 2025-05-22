Собянин: отражена атака еще восьми вражеских БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО Минобороны РФ отразили атаку еще восьми вражеских беспилотников, летевших на Москву, в ночь на четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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По словам мэра Москвы, на месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы. Подробности уточняются.

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО Минобороны еще одного БПЛА

Этой ночью подразделения ПВО уже уничтожили пять дронов, летевших в сторону Москвы. Всего же за последние сутки число сбитых в Московском регионе беспилотников достигло 39.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей находились в детском саду "Василек" в Домодедове, когда на прилегающую территорию упали обломки БПЛА. Однако в результате произошедшего никто не пострадал.