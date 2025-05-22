Великобритания и ее союзники, в частности, США, опубликовали предупреждение о том, что Россия может спонсировать киберкампании, которые будут направлены на организации, оказывающие военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Директор по операциям Национального центра кибербезопасности (NCSC) Великобритании Пол Чичестер считает, что вредоносная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу.

Он утверждает, что РФ планирует произвести кибератаку на западные логистические структуры и технологические компании.

В России произошел сбой у нескольких сервисов из-за атаки украинских хакеров

До этого глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, подтвердил, что США действительно приостановили кибератаки против России на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы.

Также чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщал, что США являются самой крупной «хакерской империей» в мире и несут ответственность за большинство кибератак.

Ранее Мерц обвинил Россию в кибератаках в Европе и уничтожении морских кабелей.