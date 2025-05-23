Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников

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Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 мая, заявил командир спецназа Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников
© РИА Новости

Приказ также предусматривает сохранение жизни военнослужащим ВСУ, готовым сложить оружие. Алаудинов отметил, что значительную часть украинской армии составляют принудительно мобилизованные граждане, которые не стали бы добровольно участвовать в боевых действиях против России.

— Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе, — сообщил Апти Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.

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Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, что бойцы ВСУ не собирались эвакуировать своих сослуживцев при отступлении, поэтому расстреливали их на глазах своих же товарищей.

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Апти Алаудинов
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