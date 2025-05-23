Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 мая, заявил командир спецназа Апти Алаудинов.

Приказ также предусматривает сохранение жизни военнослужащим ВСУ, готовым сложить оружие. Алаудинов отметил, что значительную часть украинской армии составляют принудительно мобилизованные граждане, которые не стали бы добровольно участвовать в боевых действиях против России.

— Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны, являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе, — сообщил Апти Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

Ранее Апти Алаудинов также заявил, что украинские военные, не причастные к кровопролитию, могут примкнуть к ВС РФ. По словам командира, он всегда стремился к сохранению жизней солдат ВСУ.

Алаудинов заявил об осыпающихся по всему фронту эшелонах обороны ВСУ

Взятый в плен колумбийский наемник рассказал, что бойцы ВСУ не собирались эвакуировать своих сослуживцев при отступлении, поэтому расстреливали их на глазах своих же товарищей.