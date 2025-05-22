Над российским городом прогремело около десяти взрывов

Около десяти взрывов прогремело в небе над Тулой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что громкие звуки в небе над российским городом раздались в районе 2:00. По предварительным данным, система ПВО уничтожала БПЛА ВСУ. Информации о пострадавших не поступало.

ВСУ атаковали еще один подмосковный город

Ранее жители Подольска рассказали, что в домах дрожат окна, а также работают сигнализации припаркованных машин. В свою очередь, в Домодедово наблюдались вспышки в небе, сопровождаемые характерными звуками.

Позднее жители Новомосковска Тульской области сообщили о взрывах в небе над городом.