Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО Минобороны еще одного БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на четверг, 22 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

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Подробности случившегося пока не приводятся. Таким образом, общее число сбитых в Московском регионе беспилотников за прошедшие сутки достигло 27 БПЛА.

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Ранее Собянин сообщал об уничтожении трех дронов, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

На фоне отражения атак беспилотников временные ограничения были введены в аэропортах Жуковский и Домодедово. Обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы.