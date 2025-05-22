Зеленский назвал самый горячий для ВСУ участок фронта

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый горячий участок фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он озвучил детали доклада Минобороны республики в вечернем обращении в Telegram-канале.

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По его словам, наиболее трудное направление для украинских военных — покровское (российское название — покровское) на линии боевого соприкомновения, проходящей по подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР).

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