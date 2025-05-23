Взрывы прогремели в районах Запорожской области, находящихся под контролем Вооружённых сил Украины.

Об этом проинформировал глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров. Каких-либо подробностей он не предоставил.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрыве в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Кроме того, поступали данные о взрывах в Павлограде.