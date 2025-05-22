Отряд латиноамериканских наемников был ликвидирован бойцами группировки "Север" при попытке прорыва госграницы в районе Курской области. Об этом сообщает Телеграм-канал "Северный ветер".

В состав ДРГ входили граждане Бразилии и Колумбии. Проекту TrackANaziMerc удалось установить личность одного из легионеров. Это бразилец Габриэль Феррейра Силва, который был на родине инструктором по стрельбе.

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Тела диверсантов найти не удалось. Родственники требуют от киевских властей вернуть их останки на родину. Напомним, ранее стало известно о создании в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ "Змеиной роты". Она сформирована полностью из португальских и бразильских наемников.