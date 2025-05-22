Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще один подмосковный город — Подольск. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в домах дрожат окна, а также работают сигнализации припаркованных машин. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Появились новые кадры с уничтожением беспилотника ВСУ в Подмосковье

Ранее об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сообщили жители подмосковного города Домодедово. Они рассказали о вспышках в небе и характерных звуках.